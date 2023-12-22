Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Осужденному убийце из Архангельска отказано в переводе в колонию-поселение

Архангельским областным судом по доводам апелляционного представления Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях отменено постановление Исакогорского районного суда г. Архангельска, которым удовлетворено ходатайство о переводе для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение 36-летнего осужденного. Он признан виновным  по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)  с назначением наказания  в виде  9 лет лишения свободы  с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция согласилась с принципиальной позицией прокуратуры о нецелесообразности изменения осужденному вида исправительного учреждения. Осужденный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания, за которые подвергался мерам дисциплинарного характера. 

Постановление суда первой инстанции областным судом отменено, ходатайство осужденного оставлено без удовлетворения. 

В настоящее время осужденный продолжает отбывать назначенное наказание в исправительной колонии строгого режима.

 

26 декабрь 11:18 | : Происшествия

Главные новости


Выборы. Санкции. Налог на яйца. И другие вести из прошлого Поморья
Гревцов. Прозаседавшийся

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (262)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20