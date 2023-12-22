Осужденному убийце из Архангельска отказано в переводе в колонию-поселение

Архангельским областным судом по доводам апелляционного представления Архангельской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях отменено постановление Исакогорского районного суда г. Архангельска, которым удовлетворено ходатайство о переводе для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение 36-летнего осужденного. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционная инстанция согласилась с принципиальной позицией прокуратуры о нецелесообразности изменения осужденному вида исправительного учреждения. Осужденный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания, за которые подвергался мерам дисциплинарного характера.

Постановление суда первой инстанции областным судом отменено, ходатайство осужденного оставлено без удовлетворения.