Попытка стать брокером обошлась жительнице Коряжмы в 8 млн рублей

Жительница города Коряжмы перевела мошенникам более 8 миллионов рублей.

С целью получения дополнительного дохода потерпевшая установила на мобильное устройство приложение, якобы предназначенное для совершения брокерских сделок. После этого с потерпевшей связались мошенники, которые убедили ее оформить брокерский счет и перевести личные накопления и заемные денежные средства на подконтрольные им банковские счета.

Следственными органами по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Прокуратура призывает проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами по телефону и в сети «Интернет», не переводить денежные средства на счета лиц, данные которых вам не известны.

Если вы стали жертвой мошенников, следует незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.