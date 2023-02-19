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В Архангельской области расследуется дело о фиктивной бирже

Жительница г. Архангельска, игнорируя простые правила финансовой безопасности, доверилась неизвестным лицам и обогатила их в течении двух недель на крупную сумму.

Неизвестные под предлогом получения высокого дохода от биржевой торговли убедили женщину установить на мобильный телефон приложения, оформить кредиты и перевести более двух миллионов рублей на контролируемые ими счета. 

Осведомленность о подобных мошенничествах и номер телефона с кодировкой иностранного государства не вызвали у женщины сомнений в реальности такого способа получения дохода.

Следственным органом по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с особо крупном размере).

Прокуратура области призывает граждан быть бдительными при общении с неизвестными, не бояться задавать уточняющие вопросы для проверки информации и не соглашаться необдуманно на предложения о переводе крупных сумм на неизвестные банковские счета. 

Перед совершением операций с денежными средствами всегда есть возможность проверить сообщенные неизвестными сведения, обдумать поступившие предложения, посоветоваться с близкими.

04 май 10:30 | : Происшествия

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