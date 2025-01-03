Два жителя Северодвинска потеряли 7 млн рублей по наивности

Представляясь сотрудниками «Энергосбыта» мошенники продолжают обманывать доверчивых северян. Под предлогом замены счетчиков и подтверждения заявки злоумышленники просят сообщить код из СМС-сообщения, который является паролем для доступа в «Госуслуги». В дальнейшем потерпевших убеждают, что на их имя оформлены доверенности на распоряжение собственностью, либо поданы заявки на получение кредитов, в связи с чем им необходимо исчерпать кредитный лимит, оформив на себя займы, а денежные средства, в том числе личные накопления, перевести на «безопасные» счета.

Так, неустановленные лица, используя мессенджеры, позвонили 84-летнему пенсионеру города Северодвинска и, представившись работниками «Энергосбыта», под предлогом замены счетчиков и попытки хищения неустановленными лицами денежных средств с его банковского счета, убедили мужчину снять свои личные накопления в сумме 2,4 млн рублей и перевести все денежные средства на указанные мошенниками «безопасные» счета.

В другом случае злоумышленник, также представившись работником «Энергосбыта», склонил 59-летнего жителя города продать свой автомобиль, оформить два кредита, снять личные накопления и денежные средства в сумме более 5 млн рублей перевести на «безопасный» счет.

Следственными органами по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Прокуратура области и автономного округа призывает граждан проявлять бдительность при поступлении звонков с неизвестных номеров, не сообщайте злоумышленникам пароли из поступающих сообщений.

Помните, банки услуг по переводу ваших денежных средств на «безопасный» счет не предоставляют.