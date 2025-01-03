Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Два жителя Северодвинска потеряли 7 млн рублей по наивности

Представляясь сотрудниками «Энергосбыта» мошенники продолжают обманывать доверчивых северян. Под предлогом замены счетчиков и подтверждения заявки злоумышленники просят сообщить код из СМС-сообщения, который является паролем для доступа в «Госуслуги». В дальнейшем потерпевших убеждают, что на их имя оформлены доверенности на распоряжение собственностью, либо поданы заявки на получение кредитов, в связи с чем им необходимо исчерпать кредитный лимит, оформив на себя займы, а денежные средства, в том числе личные накопления, перевести на «безопасные» счета.

Так, неустановленные лица, используя мессенджеры, позвонили 84-летнему пенсионеру города Северодвинска и, представившись работниками «Энергосбыта», под предлогом замены счетчиков и попытки хищения неустановленными лицами денежных средств с его банковского счета, убедили мужчину снять свои личные накопления в сумме 2,4 млн рублей и перевести все денежные средства на указанные мошенниками «безопасные» счета.

В другом случае злоумышленник, также представившись работником «Энергосбыта», склонил 59-летнего жителя города продать свой автомобиль, оформить два кредита, снять личные накопления и денежные средства в сумме более 5 млн рублей перевести на «безопасный» счет.

Следственными органами по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Прокуратура области и автономного округа призывает граждан проявлять бдительность при поступлении звонков с неизвестных номеров, не сообщайте злоумышленникам пароли из поступающих сообщений. 

Помните, банки услуг по переводу ваших денежных средств на «безопасный» счет не предоставляют.  

29 январь 11:58 | : Происшествия

Главные новости


Золушка с матерком. Феномен «Аноры» и Юры Борисова
Архангельская область. Изба Семи Государей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (325)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20