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В Архангельске мошенник действовал под личиной сотрудника прокуратуры

Телефонным мошенникам почти удалось выманить у доверчивой жительницы г. Архангельска денежные средства в сумме 100 тыс. рублей. 

Неизвестный действовал по стандартной мошеннической схеме, жертвой которой чуть не стала 88-летняя пенсионерка.

Злоумышленник связался с потерпевшей по телефону, представился сотрудником прокуратуры и под предлогом оказания помощи девочке, пострадавшей в дорожно-транспортном происшествии по вине внучки пожилой женщины, убедил передать 100 тыс. рублей якобы «водителю прокуратуры».

Роль курьера исполнил учащийся 8 класса одной из школ областного центра, нашедший объявление о разовом заработке в интернете. Перевести денежные средства на банковский счет преступника подросток не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину), ведется следствие.

Для предотвращения мошенничеств прокуратура области призывает граждан настороженно относиться к телефонным звонкам с незнакомых абонентских номеров. 

При получении звонков о нахождении близких родственников в сложной жизненной ситуации (дорожно-транспортное происшествие, нахождение в больнице и иное) следует связаться с родными по имеющимся у них абонентским номерам, сообщить об этом в правоохранительные органы. 

Если Вы стали жертвой мошенников об этом следует незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

21 ноябрь 09:01 | : Происшествия

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