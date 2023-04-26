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Нелюди-мошенники лишили архангельскую пенсионерку единственного жилья

С заявлением в полицию обратилась пенсионерка из областного центра, которая сообщила правоохранителям о хищении у нее 4 млн. рублей.

Потерпевшая рассказала, что с 18 по 24 мая ей неоднократно поступали звонки от злоумышленника, который представившись сотрудником правоохранительных органов под предлогом сохранения ее денежных средств от кражи склонил жертву перевести денежные средств, в том числе заемные на «безопасный» счет. 

Попав под влияние преступника, пенсионерка собрала все свои сбережения, взяла кредит и перевела их на указанный псевдо-правоохранителем счет. Помимо этого, жертва продала свое единственное жилье, а денежные средства также перевела на указанных злоумышленником счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Прокуратура области призывает граждан быть бдительными при общении с неизвестными лицами и не переводить денежные средства на личные счета лиц, данные о которых вам не известны, во избежание совершения фактов мошенничества. Ведь гораздо легче предупредить обман и хищение, чем в дальнейшем добиваться возврата похищенных средств.

30 май 11:37 | : Происшествия

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