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Директор "Белого дома" уличен в особо крупном мошенничестве на строительстве десада

Прокурором города Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении технического директора ООО «Белый Дом», обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что обвиняемый, являлся исполнительным директором ООО «Белый Дом» и отвечал за осуществление контроля по капитальному строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Детский сад на 60 мест в поселке Боброво Приморского района Архангельской области» по контракту, заключенному в рамках мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». Контракт заключен между обществом (подрядчик) и МКУ «Управление по капитальному строительству» (заказчик), обеспечившей привлечение этой подрядной организации за счет средств, принадлежащих МО «Приморский муниципальный округ Архангельской области». 

Обвиняемый в период с мая по декабрь 2020 года, используя свое служебное положение, в целях получения максимальной прибыли ООО «Белый Дом», организовал выполнение работ по ремонту кровли с субподрядной организацией по заниженной стоимости, а также не выполнил запланированные по контракту работы, связанные с ремонтом теплового узла и систем телефонизации и радиофикации, организовал подписание и предоставление заказчику смет и актов, содержащих заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ. 

Своими действиями обвиняемый похитил принадлежащие муниципальному образованию «Приморский муниципальный округ Архангельской области» денежные средства, причинив ущерб в особо крупном размере более 1 млн рублей. 

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал в полном объеме, дал признательные показания и возместил причиненный государству ущерб. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

02 июнь 12:24 | : Происшествия

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