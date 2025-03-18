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Директор архангельской фирмы наживался на проблемах инвалидов

Прокурором г. Архангельска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупной размере).

Расследованием, проведенным отделом СКР, установлено, что обвиняемый после заключения в 2024 г. государственного контракта по ремонту одного из офисов бюджетного учреждения в рамках национального проекта «Демография» установил, что имеются расхождения в рабочей и проектной сметах в части стоимости поставки и установки платформы для маломобильной группы населения. 

В этой связи руководитель Общества приобрел у изготовителя платформу за 607 тыс. руб., а заказчику предоставил документы, что понес 
 затраты в размере 3 170 598 рублей. Таким образом, обвиняемым было похищено свыше 2 млн рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.

05 май 11:25 | : Скандалы

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