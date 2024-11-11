В Няндоме раскрыто мошенничество при строительстве детского сада

Прокурором Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и директора ООО «Векторстрой», обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как полагает следствие по результатам открытого аукциона между управлением строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского муниципального района Архангельской области и подрядчиком в лице обвиняемого был заключен муниципальный контракт о выполнении работ по строительству и вводу в эксплуатацию детского сада в г.Няндома Архангельской области. Данный контракт заключался в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет» национального проекта «Демография» и государственной программы «Развитие образования и науки в Архангельской области».

Обвиняемый, обладая значительным опытом работы в сфере строительства, с корыстной целью скрыл от заказчика и представителя строительного контроля информацию о допущенной в проектно-сметной документации ошибке, а в документах о результатах выполненных работ указал заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ при строительстве крыши детского сада.

Указанные действия позволили обвиняемому путем обмана в ноябре 2020 года похитить денежные средства, выплаченные заказчиком за фактически невыполненные работы в сумме 2,2 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии не признал, однако возместил причиненный преступлением ущерб в полном объёме.

Уголовное дело расследовано Няндомским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.