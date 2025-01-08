Подросток из Архангельска обчистил банковскую карту знакомого и угодил под суд

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя областного центра, обвиняемого по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета).

Установлено, что подросток 12.11.2024 убедил знакомого передать ему пароль для доступа в «Сбербанк Онлайн» и реквизиты банковской карты, объясняя указанные действия возможностью получить дополнительный доход, после чего тайно произвел перевод денежных средств со счета потерпевшего в размере 30 000 рублей на свой счет.

Обвиняемый вину в совершении инкриминируемого деяния признал полностью.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.