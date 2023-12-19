Архангелогородец обещал знакомой подкупить полицейских и скрысил деньги

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя областного центра, обвиняемого по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).

Установлено, что обвиняемый предложил своей знакомой, привлекавшейся правоохранительными органами к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, содействие повлиять на решение о назначении ей мягкого наказания. При этом в действительности передавать полученные от гражданки денежные средства в виде взятки каким-либо должностным лицам не намеревался.

Реализуя свой умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в период с 9 февраля по 21 марта 2023 года получил от знакомой денежные средства под предлогом последующей передачи сотрудникам полиции и суда в виде взятки за заведомо незаконные действия в сумме 348 тыс. рублей, которыми распорядился по своему усмотрению в личных целях.

Вину в совершении инкриминируемого преступления, обвиняемый не признал.

После вручения ему копии обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Соломбальский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.