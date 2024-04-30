Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Подросток из Вологды обманул трех взрослых людей из Коноши

Прокурор Коношского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Вологодской области, обвиняемого по ч. 2 и ч. 3 ст. 159УК РФ – хищение денежных средств путем обмана у трех жителей поселка Коноша группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что обвиняемый в декабре 2023 года посредством общения в одном из мессенджеров в сети «Интернет» договорился с неустановленными лицами осуществлять деятельность по хищению денежных средств граждан путем обмана, с последующим зачислением похищенного на банковские счета за вычетом своей доли, которая составляла 10 % от полученной суммы.  

С этой целью 18 декабря 2023 года обвиняемый, проследовал по адресам проживания пожилых граждан, введенных в заблуждении сообщниками обвиняемого относительно возникших неприятностей у их родственников, где получил от граждан денежные средства в размере от 100 до 900 тысяч рублей, и в дальнейшем перевел их через ближайший банкомат на счета сообщников, оставляя себе часть похищенного.

 С незаконно добытыми денежными средствами обвиняемый убыл в г.Вологду, где и был задержан сотрудниками полиции.    

Вину в совершении преступлений несовершеннолетний признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.

В отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется.   

29 май 08:52 | : Происшествия

Главные новости


Утраченные чудеса Поморья. Храмовый ансамбль села Чекуево
Майские иды. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (316)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20