Подросток из Вологды обманул трех взрослых людей из Коноши

Прокурор Коношского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего жителя Вологодской области, обвиняемого по ч. 2 и ч. 3 ст. 159УК РФ – хищение денежных средств путем обмана у трех жителей поселка Коноша группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что обвиняемый в декабре 2023 года посредством общения в одном из мессенджеров в сети «Интернет» договорился с неустановленными лицами осуществлять деятельность по хищению денежных средств граждан путем обмана, с последующим зачислением похищенного на банковские счета за вычетом своей доли, которая составляла 10 % от полученной суммы.

С этой целью 18 декабря 2023 года обвиняемый, проследовал по адресам проживания пожилых граждан, введенных в заблуждении сообщниками обвиняемого относительно возникших неприятностей у их родственников, где получил от граждан денежные средства в размере от 100 до 900 тысяч рублей, и в дальнейшем перевел их через ближайший банкомат на счета сообщников, оставляя себе часть похищенного.

С незаконно добытыми денежными средствами обвиняемый убыл в г.Вологду, где и был задержан сотрудниками полиции.

Вину в совершении преступлений несовершеннолетний признал полностью, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Коношский районный суд.

В отношении неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется.