Подросток из Онеги пошел по кривой дорожке телефонных мошенников

Онежская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя г. Онега, обвиняемого в четырех преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что неизвестные лица 28.11.2023 осуществили телефонные звонки пенсионерам города Онеги. В ходе разговоров они убедили, что их родственники и знакомые являлись виновниками дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали люди, в связи с чем требуются денежные средства на возмещение причиненного вреда.

Потерпевшие в силу престарелого возраста не смогли адекватно оценить сообщаемые им ложные сведения и согласились передать наличные денежные средства пострадавшим.

После этого, обвиняемый приехал по месту проживания пожилых людей и получил от них деньги в общей сумме 545 500 рублей, которые перевел на указанные ему сообщниками банковские счета.

Таким образом, четырем потерпевшим причинен ущерб в значительном размере.

В ходе расследования обвиняемый вину в преступлениях признал полностью, в счет частичной компенсации причиненного материального ущерба матерью обвиняемого каждой из потерпевших переданы денежные средства в сумме 20 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Онежский городской суд Архангельской области, для рассмотрения существу.