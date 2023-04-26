Житель Кыргызстана был на побегушках у архангельских мошенников

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал гражданина Республики Кыргызстан виновным в совершении четырех хищений чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, из которых два с причинением значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 159 УК РФ), а два в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что осужденный вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на хищение чужого имущества путем обмана, после чего, находясь на территории г. Архангельска в период с 18 по 28 ноября 2022 года, неустановленное лицо используя мобильную связь, сообщал потерпевшим о том, что по вине их родственников произошло ДТП, в результате которых пострадали граждане, указывая, что необходимо передать курьеру денежные средства, предназначенные для выплаты компенсации и оплаты лечения лицам, пострадавшим в результате ДТП, и для передачи сотрудникам правоохранительных органов с целью прекращения уголовного преследования.

Потерпевшие передавали осужденному, действующему в качестве курьера, денежные средства, которые он в последующем с использованием банкомата переводил неустановленному лицу, оставляя себе часть похищенных средств как вознаграждение. Общая сумма причиненного ущерба составила 520 000 рублей.

Осужденный вину по предъявленному обвинению признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года 6 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы .

Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших на 520 000 рублей о возмещении причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.