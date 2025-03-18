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В Устьянах две женщины и мужчина выпили, покурили и сгорели

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Предварительно установлено, что 21 апреля 2025 года ночью в хозяйственной постройке в деревне Щапинская Устьянского района  произошло возгорание. В результате пожара погибли две женщины в возрасте 58 и 76 лет и 58-летний мужчина.  Есть основания полагать, что очаг возгорания находился внутри постройки, в которой погибшие употребляли спиртные напитки и курили.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Вместе с сотрудниками полиции и дознавателем ГУ МЧС России по Архангельской области выясняются причины возгорания. 

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.

21 апрель 10:51 | : Происшествия

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