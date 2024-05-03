Пожар в Каргополе закончился гибелью двух младших членов семьи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Предварительно установлено, что 20 июня 2024 года ночью в частном деревянном доме, расположенном в городе Каргополе Архангельской области, произошло возгорание. В результате пожара погиб 11-летний мальчик и его 19-летняя сестра, которые спали на втором этаже указанного дома. Родители детей, находившиеся на момент возгорания на первом этаже, с ожогами госпитализированы в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.