Страшный ночной пожар в Архангельской области унес жизни пяти человек

Сегодня ночью в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района произошло возгорание. После тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела четырех мужчин и одной женщины. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы.
Предварительно установлено, что в указанном доме двое хозяев и трое их гостей употребляли спиртные напитки. Рассматриваются версии о неисправности проводки либо о неосторожном обращении с огнем погибших. Очаг возгорания находился внутри дома.
Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.