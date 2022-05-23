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Страшный ночной пожар в Архангельской области унес жизни пяти человек

Сегодня ночью в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района произошло возгорание. После тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела четырех мужчин и одной женщины. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы.

Предварительно установлено, что в указанном доме двое хозяев и трое их гостей употребляли спиртные напитки. Рассматриваются версии о неисправности проводки либо о неосторожном обращении с огнем погибших. Очаг возгорания находился внутри дома.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

27 август 10:51 | : Происшествия

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