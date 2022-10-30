В Шенкурском районе от удушья погибли два человека

25 ноября 2022 года ночью в деревянном доме в деревне Власьевская Шенкурского района произошло возгорание. После локализации пожара в доме обнаружены тела 60-летнего мужчины и 67-летней женщины, причиной смерти которых явилось отравление угарным газом. Еще одному жителю соседней квартиры удалось спастись. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены экспертизы.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания.
Рассматриваются версии о неисправности проводки либо о неосторожном обращении с огнем жителя соседней квартиры. Очаг возгорания находился внутри дома.