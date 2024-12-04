Жители Онеги стали жертвами непотушенной сигареты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Предварительно установлено, что 1 марта 2025 года ночью в частном деревянном доме в городе Онеге, в котором проживала семья из четырех человек, произошло возгорание. В результате пожара погиб 80-летний мужчина и 58-летняя сожительница его сына. 47-летнему сыну удалось покинуть горящий дом, также он вывел из жилища 84-летнюю мать, которая в последующем от полученных термических повреждений скончалась в медицинском учреждении. Пострадавший мужчина находится в больнице.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. Есть основания полагать, что очаг возгорания находился на веранде дома, где один из жильцов оставил тлеющую сигарету.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Онега Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



