В Устьянском районе при пожаре погибла семья из трех человек

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам).

Предварительно установлено, что 27 ноября 2024 года ночью в двухквартирном щитовом доме в поселке Лойга Устьянского района произошло возгорание. В результате пожара погибли 69-летняя женщина, ее 45-летний сын и 38-летняя сожительница последнего. Их соседу удалось покинуть свою квартиру. В результате пожара дом выгорел полностью.

Одна из рассматриваемых версий возгорания- неосторожное обращение с огнем погибших.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причины возгорания. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.