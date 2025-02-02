Суд в Северодвинске наказал крупного мошенника небольшим сроком

Северодвинский городской суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и признал 29-летнего жителя города Северодвинска виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, являясь заведующим административно-технического отдела и склада одной из торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники, используя свое служебное положение, с ноября 2022 года по май 2023 года подыскивал чеки клиентов с истекающим сроком гарантийного обслуживания, после чего оформлял претензии на возврат товара в магазин и денежных средств либо страховой суммы за приобретенный товар, подписывая их от имени покупателей. По результатам рассмотрения претензий осужденный выносил решения о возврате денежных средств покупателю за товар ненадлежащего качества по кассе, а полученные таким образом денежные средства на общую сумму свыше 2 млн рублей похищал.

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.