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Суд в Северодвинске наказал крупного мошенника небольшим сроком

Северодвинский городской суд Архангельской области согласился                         с позицией государственного обвинения и признал 29-летнего жителя города Северодвинска виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).  

Установлено, что осужденный, являясь заведующим административно-технического отдела и склада одной из торговых сетей по продаже бытовой техники и электроники, используя свое служебное положение, с ноября 2022 года по май 2023 года подыскивал чеки клиентов с истекающим сроком гарантийного обслуживания, после чего оформлял претензии на возврат товара в магазин и денежных средств либо страховой суммы за приобретенный товар, подписывая их от имени покупателей.  По результатам рассмотрения претензий осужденный выносил решения о возврате денежных средств покупателю за товар ненадлежащего качества по кассе, а полученные таким образом денежные средства на общую сумму свыше 2 млн рублей похищал. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

27 февраль 08:59 | : Происшествия

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