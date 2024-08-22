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Экс-директор котласской УК "Веста" отправляется зону отрабатывать грехи

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего генерального директора управляющей организации «Веста» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Судом установлено, что осужденный совместно с бухгалтером ООО «Веста» в период с 01 января 2016 года по 31 августа 2018 года совершили хищение путем присвоения денежных средств в сумме более 3,7 млн рублей, собранных с собственников и жильцов многоквартирных домов г. Котласа в качестве взносов для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, а также денежных средств, поступивших в управляющую компанию в качестве платежей за оказанные услуги по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, в общей сумме более 13 млн рублей.

При этом с целью создания видимости правомерности своих действий и сокрытия совершенного ими хищения злоумышленники подготовили и предоставили к учету недостоверные документы, якобы подтверждающие расходование полученных ими денежных средств на нужды управляющей компании.  

В ходе рассмотрения дела осужденный свою вину не признал. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму свыше 13 млн рублей. 

Приговор суда в законную силу не вступил. 

18 сентябрь 10:45 | : Скандалы

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