Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске бухгалтер обокрала родную гимназию

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение                               по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы города Северодвинска, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 

Расследованием установлено, что женщина, являясь бухгалтером одного                          из образовательных учреждений города Северодвинска, имея право подписи денежных и расчетных документов, в период с января 2021 года  по январь 2023 года, используя свое служебное положение, вносила в них недостоверные сведения о начислении себе и иным работникам образовательного учреждения завышенного размера заработной платы и иных выплат. Всего таким образом похищено свыше 8 млн рублей.  

В ходе расследования обвиняемая вину в преступлении признала полностью, частично возместила причиненный ущерб, указала что на совершение преступления                    её сподвигло наличие непогашенных кредитных обязательств, ей избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области, для рассмотрения существу.

15 январь 09:08 | : Происшествия

Главные новости


Здесь будет район Привокзальный. Из истории Архангельска
Замотивированные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (127)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20