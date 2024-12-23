В Северодвинске бухгалтер обокрала родную гимназию

Прокуратура города Северодвинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней жительницы города Северодвинска, обвиняемой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Расследованием установлено, что женщина, являясь бухгалтером одного из образовательных учреждений города Северодвинска, имея право подписи денежных и расчетных документов, в период с января 2021 года по январь 2023 года, используя свое служебное положение, вносила в них недостоверные сведения о начислении себе и иным работникам образовательного учреждения завышенного размера заработной платы и иных выплат. Всего таким образом похищено свыше 8 млн рублей.

В ходе расследования обвиняемая вину в преступлении признала полностью, частично возместила причиненный ущерб, указала что на совершение преступления её сподвигло наличие непогашенных кредитных обязательств, ей избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области, для рассмотрения существу.