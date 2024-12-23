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Обманутые дольщики ЖК "Северный" в Северодвинске отомщены

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 63-летнего уроженца города Северодвинска виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный, являясь участником и фактическим руководителем коммерческой организации, которая занималась строительством многоквартирного дома, расположенного в районе пересечения улиц Северная и Дзержинского города Северодвинска Архангельской области  – ЖК «Северный», в период с января 2017 года по июнь 2022 года похитил денежные средства, полученные от участников долевого строительства  на общую сумму  более 291  миллиона рублей.

После совершения хищения данных денежных средств, привлеченных под предлогом участия в долевом строительстве, осужденный  перевел  их часть в счет якобы имевших место обязательств, связных с текущей деятельностью застройщика, тем самым легализовал их, распорядился по своему усмотрению.

По уголовному делу в качестве потерпевших признаны 99 граждан.

Приговором  суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 700 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. 

13 январь 14:26 | : Скандалы

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