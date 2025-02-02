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Жительницу Няндомы спасли от телефонных аферистов прошаренные служащие банка

В межмуниципальный отдел МВД России «Няндомский» обратилась 73-летняя местная жительница. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что накануне в мессенджере ей пришло сообщение от якобы бывшего начальника организации, в которой она работает. В нем говорилась, что руководству поступила информация, что от ее имени совершаются переводы денег на счета террористической организации, в связи с чем с ней свяжется следователь.

Вскоре пенсионерке действительно перезвонили. Собеседник поинтересовался, в каких банках у нее открыты счета, какая сумма на них лежит, а затем сообщил, что эти финансово-кредитные организации будут проверяться, так как сотрудники подозреваются в передаче конфиденциальных данных, в том числе и пожилой женщины, злоумышленникам. Следующей, кто позвонил жительнице Няндомского округа, стала «сотрудница федерального казначейства». Она на убедила пенсионерку в необходимости на время проведения проверок перевести все сбережения на «безопасную ячейку».

Поверив в реальность происходящего, северянка взяла отгул и на следующее утро отправилась в банк, где попыталась снять со счета почти 6 миллионов рублей. Так как необходимого количества наличности в филиале не оказалось, ей было отказано. Тогда пожилая женщина заказала выдачу крупной суммы на следующий день. Заподозрив, что клиентка находится под воздействием злоумышленников, служба безопасности связалась с ее сыном, живущим в другом городе, с просьбой подтвердить необходимость выдачи денежных средств. Мужчина ответил, что никаких крупных покупок мама делать не собиралась, и попросил заблокировать все операции. Он попытался дозвониться маме, но не смог, так как ее телефон был постоянно занят. Тогда мужчина обратился к подруге матери с просьбой узнать, что происходит.

Женщина заметила пенсионерку, когда та шла от отделения банка и разговаривала с кем-то по телефону. Поняв, что с подругой общаются мошенники, она убедила ее прервать разговор, поговорить с сыном, а затем обратиться в органы внутренних дел. 

Стоит отметить, что с самого первого звонка злоумышленники постоянно держали пожилую женщину на связи, не давая ей возможности ответить на звонки родственников и знакомых.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Примечательно, что потерпевшая не только знала о существовании подобного рода преступлений, но и сама проводила профилактические беседы с сотрудниками своей организации, рассказывая о схемах, которые использую мошенники, и способах защиты от них. Тем не менее женщина не смогла распознать обман и правильно отреагировать на звонок аферистов.

Сотрудники полиции призывают граждан критично относиться к звонкам, поступающим с незнакомых номеров по телефону или в мессенджере. Помните, что специалисты банка и сотрудники правоохранительных органов не используют для общения анонимные мессенджеры, не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не просят оказать содействие в задержании преступников! Так действуют мошенники! Понятий «безопасный счет» и «безопасная ячейка» не существует. Не совершайте финансовых операций по указанию посторонних людей, кем бы они ни представлялись. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам обманывать Вас!

21 февраль 10:27 | : Происшествия

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