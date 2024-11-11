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Архангелогородка попалась на разводку от своего псевдоначальника

В полицию Архангельска обратилась 62-летняя местная жительница, сотрудница одного из медицинских учреждений города. Женщина рассказала, что в одном из анонимных мессенджеров ей пришло сообщение от заместителя руководителя.

В нем говорилось, что в больницу должны приехать проверяющие из Москвы, так как кто-то из сотрудников учреждения совершает противозаконные действия. Необходимо выполнить все указания представителя «Росфинмониторинга», которая вскоре выйдет на связь.

Спустя время действительно позвонила неизвестная. Она сообщила, что злоумышленник завладел персональными данными заявительницы и собирается похитить ее сбережения. Для того, чтобы предотвратить мошеннические действия, необходимо срочно перевести денежные средства на «безопасные» счета.

Женщина поверила и перевела 795 тысяч рублей через банкомат по указанным собеседницей реквизитам.

После этого звонившая стала убеждать под различными предлогами оформить кредит и также «сохранить» денежные средства. Женщина заподозрила неладное и отправилась к заместителю руководителю за разъяснениями. Та сообщила, что ни о чем подобном не просила.

Тогда северянка поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Установлено, что злоумышленники создали копию аккаунта заместителя начальника медучреждения специально для совершения противоправных действий. Для достоверности мошенники использовали информацию и фотографии, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет.

Примечательно, что в организации, где работает потерпевшая, проводились профилактические беседы на тему дистанционного мошенничества.

При поступлении сообщения якобы от имени руководителя вашей организации не спешите выполнять высказанные в нем просьбы. Проверьте информацию! Безопасность ваших сбережений в ваших руках! 

09 декабрь 11:36 | : Происшествия

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