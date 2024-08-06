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Мошенники развели северодвинку на замене электросчетчиков

В полицию города Северодвинска обратилась 75-летнияя местная жительница. Она рассказала стражам порядка, что несколько часов назад ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником энергетической компании, он сообщил о необходимости замены электросчетчика на более современный.

Как только женщина согласилась, в мессенджере по видеосвязи ей поступил звонок. Из-за темного экрана лица собеседника пенсионерка не видела. Молодой человек сказал, что поможет ей в переоформлении контрольно-измерительного прибора. Следуя его указаниям, пожилая северянка включила функцию демонстрации экрана, установила на смартфон неизвестную ей программу, а затем зашла в онлайн приложение своего банка.

Спустя некоторое время северодвинка обнаружила, что с ее счета были списаны 590 тысяч рублей.  Поняв, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

Общаясь со следователем, потерпевшая призналась, что родственники и знакомые предупреждали ее о существовании подобного рода преступлений, тем не менее она не смогла распознать аферистов и правильно отреагировать на их звонки.

«Приложение», которое по указанию телефонных собеседников пожилая женщина установила на свой смартфон на самом деле являлось программой, позволившей злоумышленникам получить контроль над гаджетом и перевести имевшиеся на счете накопления на сторонние счета.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости быть бдительными. Помните: нельзя устанавливать на телефон мобильные приложения, назначение которых вам не понятно. Скачанные по указанию незнакомца программы для сотового телефона могут оказаться вирусами либо программами удаленного управления устройством, через которые мошенники смогут получить доступ к вашему телефону, в том числе приложениям по дистанционному управлению финансами, и похитить ваши деньги. Будьте бдительны! Не позволяйте мошенникам обманывать вас! 

15 сентябрь 12:30 | : Происшествия

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