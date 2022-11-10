Полиция Северодвинска предупреждает о новом виде финансового мошенничества

В ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 71-летняя местная жительница. По словам заявительницы, накануне ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником крупного банка, он сообщил, что мошенники пытаются похитить сбережения северянки.
Для большей убедительности к разговору подключился второй собеседник – якобы сотрудник правоохранительных органов. Он уверил пенсионерку, что лично контролирует все операции по ее счету, а для сохранности накоплений посоветовал перевести денежные средства на специально открытые для нее «безопасные счета».
Поверив звонившим, северодвинка отправилась с банк. Прежде чем выполнить операцию по обналичиванию средств, сотрудники финансово-кредитного учреждения поинтересовались у пожилой женщины, для чего ей понадобилась крупная сумма и не действует ли она по указанию сторонних лиц. Следуя инструкциям злоумышленников, пенсионерка заверила банковских работников, что ей никто не звонил, а деньги необходимы для улучшения жилищных условий. Сняв полтора миллиона рублей, жительница города корабелов тут же перечислила их на продиктованные ей по телефону номера банковских карт.
Что она стала жертвой мошенников, женщина поняла, когда рассказала о произошедшем своему супругу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.
Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям региона о необходимости критично относиться к любой информации, поступающей к ним по телефону. Помните, работники банков никогда не звонят своим клиентам с сообщениями о проблемах со счетом. Понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам обманывать вас и ваших близких!