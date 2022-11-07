Бдительность помогла жительнице Устьян соскочить с "крючка" мошенников

Днем 3 января в ОМВД России по Устьянскому району обратилась жительница одной из местных деревень. По словам 43-летней женщины, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя крупный кредит. Для предотвращения действий аферистов собеседник посоветовал взять встречный заем, чтобы самостоятельно исчерпать свой кредитный лимит.
Поверив злоумышленнику, северянка оформила онлайн-кредит почти на 750 тысяч рублей. Затем, следуя инструкции лжесотрудника банка, перевела часть полученных средств – 230 тысяч рублей – на свой счет, открытый в другой финансово-кредитной организации. Оставшуюся же сумму жительница Устьянского района должна была перечислить на продиктованный ей номер счета, владельцем которого был совершенно незнакомый ей человек. Данный факт вызвал у женщины сомнения. Она позвонила в дежурную часть ОМВД России по Устьянскому району и рассказала о происходящем. Сотрудники полиции подтвердили, что с заявительницей общаются мошенники, посоветовали прекратить разговор и никому не переводить денежные средства.
Уже в отделе полиции женщина призналась стражам порядка, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и бесед с участковым уполномоченным полиции, однако во время общения с аферистом почему-то не смогла правильно отреагировать и поверила его словам.
По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Сотрудники полиции еще раз напоминают жителям региона о необходимости критично относиться к любой информации, поступающей по телефону! Помните, ни сотрудники правоохранительных органов, ни работники банков не звонят гражданам с сообщениями о проблемах с их денежными средствами, находящимися на счетах. Не оформляйте кредиты по указанию посторонних людей! В случае поступления таких звонков необходимо сразу прекратить разговор и сообщить информацию в дежурную часть полиции либо на «горячую линию» банка.