Архангелогородка приняла телефонного афериста за своего начальника и поплатилась

В полицию Архангельска с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 66-летняя горожанка. Женщина рассказала стражам порядка, что в начале ноября в мессенджере ей поступило сообщение якобы от руководителя организации, в которой она работает. В нем говорилась, что в ближайшее время с архангелогородкой свяжется сотрудник одного из правоохранительных ведомств, с ним необходимо пообщаться и выполнить все поручения.

Спустя некоторое время пенсионерке действительно позвонили. Неизвестный сказал, что персональные данные сотрудников организации попали в руки злоумышленников, в результате чего на имя северянки мошенниками уже оформлено 16 крупных кредитов. Чтобы их аннулировать, собеседник посоветовал взять встречные займы и перечислить их на специально открытый для нее «безопасный счет». Сделать все это необходимо быстро и в строгой тайне, не сообщая о сложившейся ситуации даже самым близким.

Поверив в реальность происходящего, женщина оформила кредиты в четырех банках, одолжила около 2 миллионов у родственников и знакомых, а затем перечислила почти 4 миллиона рублей по продиктованным ей реквизитам.

Стоит отметить, что во всех банках, где архангелогородка оформляла займы, сотрудники предупреждали ее об опасности быть обманутой кибермошенниками. Однако пенсионерка не обращала на это внимание и продолжала действовать по указанию злоумышленников, постоянно державших ее на связи.

То, что ее обманывают, женщина поняла лишь спустя 12 дней. Увидев телевизионную передачу, в которой рассказывалось о похожей мошеннической схеме, она сообщила обо всем мужу, а тот убедил ее обратиться в отдел полиции.

Общаясь со стражами порядка, потерпевшая призналась, что знала о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации и профилактических бесед, проводившихся на работе, тем не менее не смогла распознать обман и правильно отреагировать.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают – не верьте звонкам и сообщениям от незнакомцев, кем бы они ни представлялись! Менеджеры банка, сотрудники правоохранительных органов и специалисты госучреждений не сообщают по телефону о проблемах со счетом и не используют для общения анонимные мессенджеры! Так действуют мошенники! Помните: понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует! Не выполняйте операций с вашим банковским счетом под диктовку третьих лиц, кем бы они ни представлялись.

При поступлении сообщения якобы от имени руководителя вашей организации, не спешите выполнять высказанные в нем просьбы. Проверьте информацию! Безопасность Ваших сбережений в Ваших руках!