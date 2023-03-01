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Архангелогородец получил 8 лет колонии за убийство родной матери

Октябрьский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал 38-летнего жителя г. Архангельска виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что подсудимый, испытывая личные неприязненные отношения из-за постоянно возникающих бытовых конфликтов со своей матерью,  с 16  по 19 октября 2022 года, находясь в квартире жилого дома по улице Тимме, избивал мать, причинив телесные повреждения, от которых  женщина через непродолжительное время скончалась.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.

27 март 08:48 | : Происшествия

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