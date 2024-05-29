Прораб из Пскова, промышлявший в Архангельской области наркотиками, получил законную десятку

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнего жителя Пскова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет»).

Установлено, что обвиняемый, работая прорабом в строительной организации и имея в пользовании служебный автомобиль «RENAULT DUSTER», в январе 2024 года в сети «Интернет» нашел объявление интернет-магазина о продаже наркотиков с предложением хорошего заработка за выполнение функций «курьера» и вступил с неустановленными лицами в предварительный сговор.

В его обязанности входило изъятие оптовой партии, фасовка, перевозка и размещение наркотиков в тайники для последующего сбыта. К указанной преступной деятельности он привлек своего знакомого, работавшего с ним в одной строительной организации.

В период с 1 по 5 февраля 2024 года обвиняемые по указанию неустановленных лиц – представителей интернет-магазина изъяли на территории Ленинградской области оптовую партию наркотиков массой более 1,9 кг, которую на служебном автомобиле доставили в Архангельскую область.

Наркотические средства общей массой более 1,8 кг соучастники разместили в трех тайниках в лесном массиве возле учебно-спортивной базы «Илес» Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, расположенной на территории Приморского муниципального округа.

По возвращении в Ленинградскую область 05.02.2024 они были задержаны сотрудниками полиции. При осмотре автомобиля обнаружены наркотические средства, оставленные ими из указанной партии для личного потребления. В телефоне одного из соучастников имелись фотографии и координаты оборудованных на территории Архангельской области тайников с наркотиками.

Запрещенные вещества, розничная стоимость которых оценивается в 5 млн рублей, изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Подсудимый признал вину в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.