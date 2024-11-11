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Наркокурьер из Пскова влип в неприятности в Архангельске

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя г. Пскова, обвиняемого по ч. 3 ст. 30,   ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети «Интернет»).

Установлено, что обвиняемый, работая прорабом в строительной организации и имея в пользовании служебный автомобиль «RENAULT DUSTER», в январе 2024 года в сети «Интернет» нашел объявление интернет-магазина о продаже наркотиков с предложением хорошего заработка за выполнение функций курьера и вступил с неустановленными лицами в предварительный сговор. 

В его обязанности входило изъятие оптовой партии, фасовка, перевозка и размещение наркотиков в тайники для последующего сбыта. К указанной преступной деятельности он привлек своего знакомого, работавшего с ним в одной строительной организации. 

В период с 01 по 05 февраля 2024 года обвиняемые по указанию неустановленных лиц – представителей интернет-магазина изъяли на территории Ленинградской области оптовую партию наркотиков массой более 1,9 кг., которую на служебном автомобиле доставили в Архангельскую область.

Наркотические средства общей массой более 1,8 кг. соучастники разместили в три тайника в лесном массиве возле учебно-спортивной базы «Илес» Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова, расположенной на территории Приморского муниципального округа. 

После возвращении в Ленинградскую область 05.02.2024 они были задержаны сотрудниками полиции. 

При осмотре автомобиля обнаружены наркотические средства, оставленные ими из указанной партии для личного потребления.                                   

В телефоне одного из соучастников имелись фотографии и координаты оборудованных на территории Архангельской области тайников с наркотиками.

Запрещенные вещества, розничная стоимость которых на т.н. «рынке» оценивается в 5 млн рублей, изъяты из незаконного оборота.

Уголовное дело в отношении второго обвиняемого выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с заключением им контракта и убытия на СВО.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемым, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу. 

04 декабрь 10:42 | : Происшествия

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