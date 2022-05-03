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Житель Приморского района пытался наладить оптовые поставки наркоты через Интернет

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 23-летнего жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Установлено, что неработающий житель дер. Ластола в декабре 2021 г. посредством сети «Интернет» вступил в преступный сговор с неустановленным лицом на незаконный сбыт наркотических средств на территории городов Архангельска, Северодвинска и Приморского района области, а в январе 2022 г. из тайника-закладки извлек оптовую партию наркотического средства массой 19,56 гр., расфасованную в 38 свертков, которые намеревался сбыть неопределенному кругу лиц.

Действия обвиняемого  были пресечены сотрудниками полиции, наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности подсудимого, судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 9 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

08 август 08:48 | : Происшествия

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