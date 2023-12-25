Житель Северодвинска получил 7 лет за наркотрафик в поморскую глубинку

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя г. Северодвинска виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, с использованием электронных сетей и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору).

Судом установлено, что в ноябре 2022 года подсудимый вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере путем оборудования тайников-закладок на территории г. Северодвинска, приобрел на территории Московской области наркотическое средство мефедрон массой 2941,8 грамма, которое в целях последующего незаконного сбыта перевез на территорию Архангельской области.

Преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области его преступные действия были пресечены на территории Красноборского района, а наркотическое средство обнаружено и изъято из незаконного оборота в ходе досмотра транспортного средства.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Автомобиль, на котором осужденный перевозил наркотическое средство, конфискован.

Приговор в законную силу не вступил.