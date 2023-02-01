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В Поморье задержан поставщик наркотиков из Подмосковья

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Приморского района, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Установлено, что 52-летний мужчина для восполнения своего бюджета, потраченного на свадьбу дочери, устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Руководством магазина ему было определено выполнение функций курьера по доставке наркотических средств из Московской в Архангельскую область.    

При перевозке очередной партии наркотических средств на территории Вельского района мужчина задержан, наркотические средства массой около 
 2,5 кг изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

(кадр из к/ф «Наркокурьер»)

27 февраль 14:50 | : Происшествия

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