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Сотрудник интернет-магазина наркоты в Северодвинске получил 7 лет

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 37-летнего жителя Холмогорского района виновным по ч. 3 ст.30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в составе организованной группы, в крупном  и особо крупном размерах).

Установлено, что работа подсудимого по сбыту наркотических средств была организована в Интернет-магазине, где участники организованной группы осуществляли деятельность, в том числе кураторов, курьеров и закладчиков.

Подразделения магазина осуществляли деятельность по сбыту наркотиков в различных субъектах Российской Федерации. Участниками организованной группы использовались закрытые Интернет-площадки для реализации наркотических средств бесконтактным способом, они действовали от имени и по поручению магазина, выполняя отдельные функции.

Осужденный осуществлял первый этап сбыта наркотических средств крупными партиями для последующего обнаружения и сбыта «розничными закладчиками», выполняя указания куратора, однако преступления не доведены до конца по независящим от виновного обстоятельствам, поскольку он был задержан сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской области.

Приговором суда виновному назначено наказание по совокупности преступлений в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

21 декабрь 09:06 | : Происшествия

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