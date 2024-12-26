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Вместо руля житель Архангельской области будет крутить метлу

Нарушение должником по алиментам вынесенного судебным приставом ограничения в спецправе на  управление транспортным средством привело к административному наказанию в виде обязательных работ.

Судебными приставами Красноборского района ведётся исполнительное производство о взыскании с 39-летнего местного жителя алиментов в размере 1/2 доли величины прожиточного минимума для детей. Несмотря на решение суда, официально не работающий мужчина денежные средства перечисляет не регулярно и не в полном объёме. Это привело к образованию задолженности в сумме 40 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства должник был ограничен в спецправе на управление транспортным средством, но продолжал ездить за рулём. Правда, только до первой встречи с сотрудниками ГИБДД.

После этого должник полностью рассчитался с долгом по алиментам.

Однако за нарушение установленного судебными приставом запрета правонарушитель привлечён к административной ответственности по статье 17.17 КоАП РФ с назначением наказания в виде обязательных работ. По решению суда бесплатно убирать улицы своего родного села мужчина будет в течение 30 часов.

(фото с https://iz.ru) 

07 февраль 09:08 | : Происшествия

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