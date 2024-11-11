Архангелоггородец спас водительские права, расплатившись по алиментам

Ограничение в пользовании спецправом на управление транспортным средством побудило жителя г. Архангельска погасить долг по алиментам.

По решению суда архангелогородец обязан выплачивать алименты на содержание дочери в размере ½ доли прожиточного минимума. В связи с тем, что алименты выплачивались нерегулярно и не в полном объёме, образовалась задолженность свыше 105 тысяч рублей.

В ходе исполнительного производства установлено, что у 35-летнего мужчины нет ни официальных источников дохода, ни зарегистрированного за ним имущества. Но есть водительские права. Судебным приставом вынесено постановление об ограничении должника в специальном праве на управление транспортным средством.

Несмотря на то, что ранее неплательщик привлекался к административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, именно данная мера оказалась эффективной. Уже через три дня после получения должником постановления, вся сумма долга по алиментам была погашена.

Погасив задолженность, мужчина вернул себе возможность ездить за рулём автомобиля.