Мужчина сбежал от алиментов из Перми в Поморье, но его нашли и здесь

Судебные приставы Архангельской области, применив к неплательщику алиментов комплекс мер принудительного исполнения, побудили его погасить долг перед ребёнком в размере 471 тысячи рублей.

В отделение судебных приставов по Холмогорскому району в июле текущего года поступил исполнительный документ о взыскании с 35-летнего мужчины алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Исполнительное производство было передано из г. Перми в связи с тем, что должник переехал на постоянное местожительство в Архангельскую область.

Учитывая, что мужчина не регулярно и не в полном объёме исполнял свои родительские обязанности, судебным приставом был сделан расчёт задолженности по алиментам. Сумма долга составила 471 тысячу рублей.

В отношении должника был применён комплекс мер принудительного взыскания. Установив, что неплательщик является собственником автомобиля «Шкода Фабиа», судебный пристав наложил арест на транспортное средство. Также было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника.

Последней каплей, побудившей должника погасить задолженность, стало ограничение его в спецправе на управление автомобилем.

В результате принятых мер мужчина погасил долг по алиментам в размере 471 тысячи рублей в полном объёме. Текущие алименты удерживаются из его заработной платы.

Право ребёнка на получение от отца материальной поддержки восстановлено. Все меры принудительного исполнения отменены.