Уроженец Таджикистана бесполезно пытался скрыться от алиментов в Архангельске

Должник полностью погасил 220 тысяч рублей задолженности по алиментам, чтобы съездить домой в Таджикистан.

По решению Тюменского районного суда 28-летний уроженец Таджикистана обязан содержать свою бывшую семью, выплачивая ежемесячно алименты в размере прожиточного минимума на малолетнего ребёнка и ½ прожиточного минимума на бывшую супругу. После развода мама с дочкой остались в г. Тюмене, а мужчина получил временную регистрацию в Архангельске.

В рамках исполнительного производства судебными приставами установлено, что должник не трудоустроен, имущества не имеет. Алименты мужчина выплачивал, но не регулярно и не в полном объёме. Это привело к образованию задолженности в размере 220 тысяч рублей.

В связи с тем, что по адресу регистрации должник не проживал, информации о его местонахождении не было, мужчину объявили в исполнительный розыск. Но сначала через тюменских коллег пришлось разыскивать саму взыскательницу, которая затем поделилась номером телефона бывшего супруга.

В телефонном разговоре выяснилось, что должник сейчас живёт в Барнауле и в ближайшее время собирается съездить на Родину. Однако судебный пристав предупредил молодого человека, что пересечь границу он не сможет из-за вынесенного в отношении него ограничения на выезд за пределы Российской Федерации.

Чтобы избежать проблем на границе, мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объёме.

Также должник поделился планами получить регистрацию в Алтайском крае. После этого исполнительное производство будет передано коллегам для дальнейшей работы.