Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Уроженец Таджикистана бесполезно пытался скрыться от алиментов в Архангельске

Должник полностью погасил 220 тысяч рублей задолженности по алиментам, чтобы съездить домой в Таджикистан.

По решению Тюменского районного суда 28-летний уроженец Таджикистана обязан содержать свою бывшую семью, выплачивая ежемесячно алименты в размере прожиточного минимума на малолетнего ребёнка и ½ прожиточного минимума на бывшую супругу. После развода мама с дочкой остались в г. Тюмене, а мужчина получил временную регистрацию в Архангельске.

В рамках исполнительного производства судебными приставами установлено, что должник не трудоустроен, имущества не имеет. Алименты мужчина выплачивал, но не регулярно и не в полном объёме. Это привело к образованию задолженности в размере 220 тысяч рублей.

В связи с тем, что по адресу регистрации должник не проживал, информации о его местонахождении не было, мужчину объявили в исполнительный розыск. Но сначала через тюменских коллег пришлось разыскивать саму взыскательницу, которая затем поделилась номером телефона бывшего супруга.

В телефонном разговоре выяснилось, что должник сейчас живёт в Барнауле и в ближайшее время собирается съездить на Родину. Однако судебный пристав предупредил молодого человека, что пересечь границу он не сможет из-за вынесенного в отношении него ограничения на выезд за пределы Российской Федерации.

Чтобы избежать проблем на границе, мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объёме.

Также должник поделился планами получить регистрацию в Алтайском крае. После этого исполнительное производство будет передано коллегам для дальнейшей работы.

(фото с https://shtampik.com) 

25 октябрь 10:56 | : Происшествия

Главные новости


Деготь сидеть, перья драть. Чем жил Архангельск в 1780 году
«Таких больше не будет». Мезень отдает долг памяти Сергею Эммануилову

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (330)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20