В Каргополе наркосбытчик чуть не окочурился от передоза

Прокуратура Каргопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Каргополя, обвиняемого по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств).

Следствием установлено, что местный житель летом 2024 года не менее четырех раз на территории Каргопольского муниципального округа сбыл наркотическое средство своему знакомому, который его употребил.

Указанные факт стал известен правоохранительным органам в результате госпитализации сбытчика в медицинскую организацию после передозировки наркотиками.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Няндомский районный суд Архангельской области.

Санкции указанных статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 8 лет.