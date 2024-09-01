Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Предприимчивый" житель Устьян устроил в своей квартире наркопритон

Прокуратурой Устьянского района утверждено обвинительное заключение в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 232, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в значительном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с 25 марта по 20 июня 2024 года с целью совместного систематического потребления наркотических средств создал в своей квартире условия для потребления наркотических средств, осуществлял расходы, связанные с эксплуатацией жилого помещения, убирал следы потребления наркотических средств, проветривал комнаты, предоставлял приспособления для потребления наркотических средств, такие как трубки для курения и места для размещения. 

Кроме того, он 24 апреля 2024 года продал своему знакомому наркотическое средство массой не менее 2,06 граммов, то есть в значительном размере, за вознаграждение в размере 7700 рублей.

Санкциями инкриминируемых деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. 

Прокурором района в ходе расследования уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого в доход Российской Федерации денежных средств в размере 7700 рублей как полученных в результате сделки, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, посягающей на значимые и охраняемые законом объекты.

Уголовное дело направлено в Устьянский районный суд Архангельской области для рассмотрения для рассмотрения по существу.

30 сентябрь 15:37 | : Происшествия

Главные новости


Выход Белькова. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пафосный московский общепит периода недоразвитого социализма

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (341)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20