"Предприимчивый" житель Устьян устроил в своей квартире наркопритон

Прокуратурой Устьянского района утверждено обвинительное заключение в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 1 ст. 232, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, незаконный сбыт психотропных веществ, совершенный в значительном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с 25 марта по 20 июня 2024 года с целью совместного систематического потребления наркотических средств создал в своей квартире условия для потребления наркотических средств, осуществлял расходы, связанные с эксплуатацией жилого помещения, убирал следы потребления наркотических средств, проветривал комнаты, предоставлял приспособления для потребления наркотических средств, такие как трубки для курения и места для размещения.

Кроме того, он 24 апреля 2024 года продал своему знакомому наркотическое средство массой не менее 2,06 граммов, то есть в значительном размере, за вознаграждение в размере 7700 рублей.

Санкциями инкриминируемых деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Прокурором района в ходе расследования уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого в доход Российской Федерации денежных средств в размере 7700 рублей как полученных в результате сделки, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, посягающей на значимые и охраняемые законом объекты.

Уголовное дело направлено в Устьянский районный суд Архангельской области для рассмотрения для рассмотрения по существу.