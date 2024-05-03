Северодвинец три месяца в поте лица распространял наркотики

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Северодвинска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства с использованием сети «Интернет» в составе организованной группы в крупном размере).

Установлено, что 28-летний мужчина решил поправить свои финансовые трудности путем работы в интернет-магазине по продаже наркотических средств. Вскоре за успехи в оборудовании закладок с наркотиками мужчину повысили в преступной иерархии и стали доверять для дальнейшего распространения большие партии запрещенных веществ.

После получения очередной партии наркотического средства 13.02.2024 обвиняемый был задержан. Наркотическое средство в крупном размере массой около 100 грамм изъято из незаконного оборота.

Свою вину обвиняемый признал в полном объеме.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд

г. Архангельска для рассмотрения по существу.