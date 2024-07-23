В Нарьян-Маре задержан торговец гашиком

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего жителя г. Нарьян-Мара, обвиняемого по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет).

По версии следствия, в конце мая текущего года безработный житель окружного центра после предварительной договоренности в одном из популярных интернет-мессенджеров незаконно сбыл в подъезде многоквартирного жилого дома в г. Нарьян-Маре своему знакомому, принявшему добровольное участие в проводимых сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятиях, наркотическое средство - гашиш, после чего был задержан.

За совершенное преступление Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.