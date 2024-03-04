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Архангельская невезуха: гулял с собакой, нашел наротики, пошел под суд

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя 
 Исакогорского района г. Архангельска, обвиняемого по ч. 2 ст. 228, п. «б» ч. 3 ст.228.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей).

Установлено, что 43-летний мужчина, гуляя с собакой в мае 2024 года нашел сверток с наркотическим средством. Так как мужчина являлся потребителем наркотиков, он забрал сверток себе для последующего употребления. Частью найденного наркотика мужчина через некоторое время поделился со своим знакомым, которого впоследствии задержали. Вскоре задержали и обвиняемого, а хранимые им в гараже наркотические средства изъяли из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы  до 15 лет.

Уголовное дело направлено в Исакогорский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

06 ноябрь 09:14 | : Происшествия

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