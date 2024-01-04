В Архангельске лютый наркосбытчик может сесть на 20 лет

И. о. первого заместителя прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Архангельска, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств с использованием сети «Интернет» организованной группой в крупном размере).

Установлено, что ранее судимый 36-летний мужчина, являясь подсудимым по уголовному делу за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, находясь на подписке о невыезде и надлежащем поведении, должных выводов для себя не сделал и вновь устроился в интернет-магазин в качестве «закладчика» наркотических средств.

При размещении очередной партии наркотических средств в тайники на территории Ломоносовского округа г. Архангельска 18.12.2023 мужчина был задержан, наркотические средства в крупном размере изъяты из незаконного оборота.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд

г. Архангельска для рассмотрения по существу.