В Архангельске будут судить содержателя наркоманского притона

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя областного центра, обвиняемого по ч. 1 ст. 232 УК РФ (организация притона для потребления наркотиков).

По версии следствия обвиняемый, являясь потребителем наркотических средств, с мая 2024 года предоставлял жилое помещение, которое находится в собственности его родной сестры, для таких же потребителей наркотических средств.

В ходе следствия установлено не менее 7 лиц, которые получили возможность и благоприятные условия для употребления наркотиков в указанном жилом помещении.

Незаконные действия по организации притона пресечены сотрудниками правоохранительных органов в конце августа 2024 года. Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Ранее, в 2021 году, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершенные преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также за аналогичное преступление по организации притона для потребления наркотических средств.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Соломбальский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Наказание за совершение преступления по ч. 1 ст. 232 УК РФ предусматривает до 4 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год.