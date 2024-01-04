В Северодвинске полицейские накрыли наркопритон

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по г. Северодвинску пресечена деятельность притона для потребления наркотиков.

По подозрению в его организации был установлен нигде не работающий 34-летний местный житель. В момент задержания злоумышленника в притоне находились четыре «посетителя». Все мужчины, включая хозяина, были в состоянии наркотического опьянения.

По имеющейся информации, в январе 2024 года подозреваемый на сайте по продаже вещей из рук в руки нашел объявление о сдаче в наем гаражного бокса, расположенного в одном из специализированных кооперативов города. Арендовав помещение, мужчина систематически предоставлял его своим знакомым для употребления запрещенных веществ. Для удобства гостей он завез в гараж мебель, обустроил спальные места и установил тепловую пушку. В качестве вознаграждения за оказанную услугу злоумышленник получал от посетителей наркотические средства.

В ходе личного досмотра у подозреваемого были изъяты неизвестные вещества. Согласно заключению специалиста Экспертно-криминалистического центра областного УМВД они признаны синтетическими наркотическими средствами в крупном размере.

В отношении северодвинца возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация и содержание притона для потребления наркотических средств) и частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере). Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех и до 10 лет соответственно.

Четверо посетителей притона привлечены к административной ответственности.

Ведется дознание.

(фото с https://27.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84)