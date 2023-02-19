Архангельский наркоша продавал избытки товара через Интернет

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г.Архангельска, обвиняемого в двух покушениях на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и незаконном хранении без цели сбыта наркотического средства в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Установлено, что 24-летний обвиняемый в октябре 2022 г. для окупаемости приобретаемых им для собственного употребления наркотиков решил часть наркотических средств помещать в тайники на территории областного центра и продавать через сеть «Интернет».

После приобретения для дальнейшего сбыта очередной партии наркотических средств 28.10.2022 мужчина задержан, наркотические средства в крупном размере массой более 25 грамм изъяты из незаконного оборота.

Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.